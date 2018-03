O encontro vai aconter no país nórdico, e vai servir para debater o tema da desnuclearização, mas ainda não se sabe ao certo qual a hora, a data, o local e quem serão os representantes dos dois países.

De acordo com a CNN, que cita responsáveis governamentais finlandeses e sul-coreanos, os representantes norte-americanos não fazem parte do executivo de Donald Trump.

Em declarações ao mesmo canal, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, Kang Kyung-wha, disse que o país também estará presente no “segundo nível” das conversações de desnuclearização.

Contudo, apesar de a Finlândia facilitar a reunião entre os paíes, já indicou que não estará presente nem irá participar no encontro.

Recorde-se de que, no início deste mês, Donald Trump aceitou reunir-se com Kim Jong-un, situação que vai acontecer pela primeira vez: um presidente dos Estados Unidos reunir-se com um líder norte-coreano.