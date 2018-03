Um carro autónomo da Uber esteve envolvido num acidente, que resultou em uma vítima mortal, no estado do Arizona, Estados Unidos, escreve o Guardian.

Segundo as autoridades, a mulher não estava dentro do espaço que dizia respeito à passadeira, tendo sido atropelada e, posteriormente transportada para o hospital, onde o óbito acabou por ser declarado.

As autoridades locais (cidade de Tempe) explicaram que o carro tinha um operador atrás do volante, mas que o veículo circulava em modo automático.

A empresa já reagiu, através do Twitter, e garantiu que vai cooperar com as autoridades. “Os nossos pensamentos estão com a família da vítima. Estamos a cooperar totalmente com as autoridades locais na sua investigação ao acidente”.

Além da empresa, também o próprio CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, reagiu ao acidente: “Notícias muito tristes no Arizona. Os nossos pensamentos estão com a família da vítima enquanto trabalhamos com as autoridades locais para perceber o que aconteceu”.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident. — Uber Comms (@Uber_Comms) 19 de março de 2018