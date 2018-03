O Estado português decidiu aumentar em 450 milhões de euros o capital da Infraestruturas de Portugal, através da emissão de 90 mil novas ações, no valor nominal de cinco mil euros. A informação foi divulgada pela empresa pública, que gere e administra as infraestruturas ferroviárias e rodoviárias em Portugal.

Através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa informa que o capital da Infraestruturas de Portugal foi fixado nos 5.375.375.000 euros, o que corresponde a 1.075.075 ações com um valor nominal de cinco mil euros cada.

É o quinto aumento de capital realizado pelo Estado português na Infraestruturas de Portugal. No anterior, a subida foi de 180 milhões de euros, realizada através da emissão de 36 mil novas ações no valor nomimal de cinco mil euros. O capital tinha ficado então em 4.925.375,000 euros, correspondendo a 985.075 ações no valor nominal de cinco mil euros cada.