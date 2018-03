Jerónimo de Sousa não entende a “resistência” do governo em avançar com aumentos para os funcionários públicos em 2019.

“Num quadro de reposição de rendimentos e direitos, que se tem verificado, de avanços que se constatam, não se entende essa resistência e atitude, perante um setor que foi profundamente fustigado pelo governo anterior e outros", afirmou o secretário-geral do PCP, em reação à notícia do jornal Público de que está excluída a hipótese de haver aumentos no próximo ano.

O secretário-geral do PCP defende que “é da mais elementar justiça” aumentar os funcionários públicos e garantiu que “os trabalhadores e as suas organizações unitárias encontrarão uma forma de colocar na ordem do dia essa grande e justa reivindicação”.