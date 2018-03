Utiliza muito o Linkedin? Então prepara-se porque vem aí uma novidade.

A Powerupp, uma aplicação que pretende fazer concorrência ao Linkedin, quer mostrar que o tempo da plataforma norte-americana já lá vai. "O LinkedIn é a feira das vaidades. Os perfis das pessoas estão banalizados porque todas são boas em tudo, endorsements para cá e para lá sem qualquer justificação. Eu acredito que cada um de nós só é realmente bom num máximo de 3 coisas. É dessa visão que nasce a Powerupp.”, indica Ricardo Paiágua, um dos fundadores da App.

Mas a novidade agora vai ser outra e, sem dúvida, arrojada. A startup responsável pelo desenvolvimento deste novo produto vai enviar dois dos seus colaboradores para Londres...mas nus.

A mensagem a passar é de que a Powerupp vem trazer a "verdade nua e crua" das pessoas que estão no mercado de trabalho. “Fala-se tanto em talento e em recrutar as pessoas certas e não temos nenhuma plataforma que seja capaz de o identificar realmente. O que aqui temos é uma App que tem um algoritmo e método de funcionamento que privilegiam o bom senso e as skills de cada um.”, refere o fundador.

Assim, a empresa garante que as qualidades de cada pessoa são mesmo valorizadas e avaliadas pelo mercado de trabalho, e pela sua rede de contactos e colegas. Desta forma não há qualquer possibilidade de "troca de likes ou endorsements a skills”, uma vez que o sistema funciona com um algoritmo de ponderação.

O Objetivo passa ainda por mostrar que as pessoas fazem a diferença e que, a partir daí, constroem a sua própria marca.