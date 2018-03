A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, costuma usar as redes sociais com frequência, mas desta vez recorreu ao Instagram para fazer algo que ninguém estava à espera: responder aos ‘haters’.

A publicação surgiu depois do jogo do Real Madrid contra o Girona, no domingo passado, que terminou com a vitória dos merengues por 6-3. Neste jogo, Ronaldo marcou quatro dos seis golos.

Emocionada com mais uma vitória do filho, Dolores Aveiro usou o Instagram para mostrar como gosta de ver Ronaldo brilhar, mas aproveitou também para deixar uma mensagem a quem acha que o internacional português já devia ter deixado os relvados.

“Agora digam que aos 33 já devia pôr as botas na prateleira”, escreveu.