O indicador de atividade económica, disponível até janeiro, diminui ligeiramente e o indicador de clima económico, disponível até fevereiro, estabilizou. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O indicador quantitativo do consumo privado desacelerou em janeiro, refletindo um contributo positivo menos expressivo de ambas as componentes, consumo corrente e consumo duradouro", refere o relatório do INE.

Considerando a atividade económica na perspetiva da produção, o índice de volume de negócios e o índice de produção da indústria desaceleraram em janeiro. Já o índice de volume de negócios dos serviços e o índice de produção da construção e obras públicas aceleraram.

Na zona euro, o indicador de confiança dos consumidores e o indicador de sentimento económico aumentaram em fevereiro.

"No mesmo mês, os preços das matérias-primas e do petróleo apresentaram variações em cadeia de 1,5% e -6,6%, respetivamente, ao passo que o índice da taxa de câmbio efetiva do euro apresentou uma variação homóloga de 9,6% em fevereiro, prolongando a apreciação verificada desde maio de 2017", adianta o INE.