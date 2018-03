Rui Veloso disse que sempre achou o Festival da Eurovisão “uma pimbalhice do c******”, tendo criticado duramente o festival, revelando ainda que tem sérias dúvidas sobre se a vitória de Salvador Sobral lhe traz algum benefício para a sua carreira enquanto músico.

“Eu sempre achei o Festival da Eurovisão uma pimbalhice do c******. E não deixa de ser para mim. Para mim continua a ser uma pimbalhada. Um gajo vai para a Eurovisão e aquilo é aquele circo que a gente vê. Não presta para nada”, afirmou o cantor.

Recorde-se que, Rui Veloso compôs, juntamente com Carlos Tê, um tema para o Festival da Canção de 1986, com a canção “Dessas Juras Que Se Fazem”, interpretada por Né Ladeiras. A canção acabou por não chegar à final.

“Não vale a pena serem os padrinhos, os alternativos da Antena 3, que agora são os padrinhos da Eurovisão. Que é uma coisa estranhíssima, virem os alternativos meterem-se num festival pimba”, acrescentou ainda o músico português.

Sobre Salvador Sobral, o cantor disse que tem algumas dúvidas que a sua vitória na Eurovisão seja algo assim tão positivo para a sua carreira. “Nem sei se isso foi bom para o Salvador. Conheço o Salvador há muitos anos, de miúdo. Lembro-me de o Salvador, que era pequenito, com voz fininha, a cantar. Ficava espantado a ouvir o puto a cantar. Cantava lá em casa. Ouvi o gajo cantar Stevie Wonder que até me caiu o queixo. O Salvador era incrível”, lembrou Veloso.