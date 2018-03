Vital Moreira defende que a “melhor solução” para o país seria o PS ter maioria absoluta nas próximas eleições legislativas.

“Estando praticamente assegurada a vitória eleitoral do PS nas eleições parlamentares do próximo ano, dado o fosso que o distancia do PSD, um governo de maioria parlamentar seria, de longe, a melhor solução”, escreve, no blogue Causa Nossa, Vital Moreira.

O ex-deputado do PS entende que a maioria absoluta “libertaria o país da oportunista e artificial aliança com a extrema-esquerda parlamentar (…) sem ter de se cair num improvável, e indesejável, governo de bloco central”.

Vital Moreira considera mesmo que a geringonça “dificilmente subsistirá, mesmo na falta de maioria absoluta do PS, dados os crescentes sinais do PCP de querer voltar à sua posição de partido de protesto”.

Para o constitucionalista, a maioria absoluta dos socialistas serviria também para colocar “um travão ao híperativismo presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa e às suas tentações de ingerência na esfera governativa, restabelecendo a normalidade de funcionamento do sistema político-constitucional”.