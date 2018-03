A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação desceu em fevereiro, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), tendo-se fixado em 1,023%, 0,1 pontos base inferior a janeiro.

O indicador taxas de juro implícitas no crédito à habitação, tem como objetivo fornecer indicadores do esforço financeiro assumido pelas famílias e pelo Estado no crédito à habitação. Inclui diferentes destinos de financiamento: construção de habitação, aquisição de habitação e obras de reabilitação.

Para o destino de financiamento 'aquisição de habitação', o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos foi 1,045%, igual ao observado no mês anterior, revela o INE.

Já em relação à prestação média vencida, houve uma descida de um euro face ao mês anterior, fixando-se em 239 euros. "O capital médio em dívida para a totalidade dos contratos de crédito à habitação diminuiu para 51 726 euros", conclui.