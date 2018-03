A Polícia Judiciária apreendeu nos últimos dias perto de 1,6 toneladas de uma substância que é usada para produzir drogas sintéticas, como ecstasy. Em causa está a BMK (Fenil1-porpanona2) trazida por via áerea.

De acordo com inormação oficial “a substância em causa, que chegou a Portugal por via aérea proveniente de um país asiático e que tinha como destino final um outro país europeu, para onde seguiria por via terrestre caso não tivesse sido apreendida”.

A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ confirma ainda que “foi importada por membros de um grupo organizado transnacional tendo em vista a produção de elevadas quantidades de drogas sintéticas, designadamente de ecstasy”.

Dava para fazer 10 milhões de comprimidos

A investigação concluiu que a substância apreendida seria suficiente para a produção de uma grande quantidade de droga, estimando-se que poderiam ser feitos 10 milhões de comprimidos de ecstasy.

A operação contou com a colaboração da Autoridade Tributária e de autoridades estrangeiras.

“A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária, que conta com o apoio da Europol e das autoridades de outros países europeus”, refere a PJ.