A palavra é um luxo

As empresas de produtos de gama alta pediram e o diretor da Real Academia Espanhola ter-se-á comprometido a pôr os cérebros lexicólogos a pensar numa definição mais positiva de luxo

Há uma peça de teatro de Augusto Abelaira chamada “A Palavra É de Oiro”, publicada em 1961, ainda no princípio de uma carreira literária que se estreara com a “A Cidade das Flores”, em 1959. Nessa comédia em dois atos e um prólogo, os protagonistas vivem num mundo onde as palavras se tornaram bens valiosos e todos vivem com um contador pendurado ao pescoço que vai contabilizando o número de palavras ditas pelo seu portador, para assim aferir o preço a pagar por falar. A censura considerou a peça imprópria e proibiu a sua representação.

Seria de pensar: reminiscências de outros tempos, quando as palavras faziam sentido e usá-las era risco e jogo - risco por poderem ser consideradas subversivas e valer perseguições ao seu autor; jogo, porque desatava a capacidade inventiva do criador e a capacidade interpretativa do recetor.

Mas as palavras, neste mundo de imagens e de informação eletrónica, continuam a valer ouro e a sua utilização permanece um jogo. E se antes era a questão do lápis azul, hoje, o eufemismo, o aliviar do peso das expressões, as modernas interpretações para velhas palavras jogam com o seu valor e emprestam-lhe outros significados.

As empresas deixaram de ter trabalhadores, muitas até já nem sequer contratam funcionários, agora é tudo colaborador - do mais baixo da escala hierárquica até ao conselho de administração, somos todos iguais na colaboração, não representando esse eufemismo empresarial mais do que uma ilusão semântica que esconde as mesmas ou piores condições para os trabalhadores.

A ofensiva empresarial contra as palavras ditas feias, aquelas que representam coisas que as pessoas identificam imediatamente como negativas, porque o são, é uma investida que não descansa, não dorme. Avança na sombra, pé ante pé, com propósitos nobres, dizem - até um sindicalista ser hoje não um representante dos trabalhadores que luta para melhorar as suas condições de vida, mas um quase pária que contribui para contrariar o desenvolvimento normal das sociedades, com graves impactos em termos de custos económicos e sociais.

Os empresários das palavras estão permanentemente atentos para alterar os significados, carregar de tintas negativas algumas palavras e explorar a capacidade luzidia de outras. Um “capitalista”, que a certa altura do séc. xx costumava aparecer invariavelmente ligado ao adjetivo “porco”, é hoje alguém que trabalha para o progresso da sociedade em que está inserido, que cria postos de trabalho e alimenta famílias. O lucro é só uma recompensa pelo bem social: um capitalista é um empreendedor, termo que no tempo do governo de Passos Coelho se viu elevado ao panteão dos grandes heróis nacionais - até porque os de-sempregados, aprendemos nós, não eram cidadãos que tinham perdido o emprego, mas pessoas a quem tinham dado as circunstâncias perfeitas para desenvolver as capacidades e atingir o seu verdadeiro potencial que de outra forma - leia-se, ocupados a trabalhar - nunca teriam conseguido atingir.

Desempregado, mau; empreendedor, bom. Entre uma coisa e outra nada mudou na condição do indivíduo, a mudança da palavra transformava o paradigma e a condição.

O que está a acontecer em Espanha em relação à definição da palavra luxo é mais um caso destes. A associação das empresas e indústrias de luxo, conhecida como Círculo Fortuny, pediu ao diretor da Real Academia de Letras, responsável pelas alterações lexicológicas do espanhol, em conjunto com a quarentena de academias de letras do mundo hispanofalante. Escreve a imprensa espanhola que o presidente honorífico da dita associação, Enrique Loewe (da marca Loewe) acertou um compromisso com Darío Villanueva, diretor da academia, para que consiga encontrar uma definição menos negativa para a palavra luxo no dicionário.

Carlos Falcó, marquês de Griñón, presidente executivo do representante das marcas de luxo, disse à EFE que a palavra luxo tem uma definição no dicionário que, “curiosamente, é bastante negativa”, porque dá a ideia que é “algo reservado aos ricos e que, de alguma forma, é ocioso e não serve para nada”. Ou seja, para indústrias de luxo é terrível porque dá a ideia de que comercializam objetos supérfluos, quando o que eles querem é que se diga a toda a gente, com definição no dicionário, que o luxo, como garante Falcó, deveria ser “algo singular, onde entre a emoção”.

Já se vê onde isto quer chegar, exatamente àquilo que as empresas de luxo tentam sempre fazer passar nas publicidades aos seus produtos, que estamos perante algo marcante, emotivo, único, exclusivo: a experiência de ser mais do que os outros.

O curioso da história não é a iniciativa das empresas de luxo (nem sequer é a primeira), mas a resposta do diretor da academia. O compromisso assumido por Falcó, de que os lexicógrafos irão debruçar-se com diligência sobre a procura de uma definição melhor para o luxo, mostra que a independência e o rigor académico também se compram. É um luxo, mas quem tiver dinheiro pode comprar essa experiência única de ter a sua própria definição de uma palavra no dicionário da Real Academia Espanhola.