A margem de manobra de Feliciano Barreiras Duarte tinha-se vindo a reduzir a tal ponto que já ninguém questionava se se iria demitir, apenas se tentava adivinhar a data. E era provável que deste domingo não passasse, e não passou. Ao final da tarde de ontem chegava o comunicado às redações. Dez pontos em quase página e meia de lamentos pela “violência inusitada” dos ataques contra si e a sua família e a assunção de que, através dele, os adversários queriam era atingir Rui Rio.

“Face à violência inusitada dos ataques e aos efeitos para mim e a minha família, atingimos o limite: por isso apresentei ao presidente do meu partido o pedido irrevogável de demissão - tão irrevogável que já está concretizada - de secretário-geral do PSD”, lê-se no ponto cinco.

Atribuindo a si próprio o papel de vítima - por ter sido alvo dos ataques dos que dentro do PSD queriam atingir Rio -, Barreiras Duarte entrega a sua cabeça de bandeja pelo bem do partido: “Tenho perfeita consciência, como qualquer observador minimamente atento, de que não sou eu o alvo, mas sim o líder do meu partido e a sua direção; por isso ficar seria avolumar o problema e não contribuir nada para a solução.”

