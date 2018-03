O currículo ameaça transformar-se em cadastro

A luta interna num partido como o PSD costuma ser impiedosa

Mesmo para alguém que esteja habituado às lides políticas, não deve ser nada fácil ver o seu nome escarrapachado nos jornais e telejornais por motivos pouco abonatórios. Compreende-se por isso perfeitamente que Feliciano Barreiras Duarte se queixe de uma situação que se tornou intolerável para ele e para a sua família.

Quanto a tudo o resto, a razão não está certamente do lado do ex-secretário-geral de Rui Rio.

O facto é que, quando foi confrontado pelo semanário “Sol” com as suspeitas que sobre si recaíam (de, ao contrário do que dizia no seu currículo, não ser visiting scholar na prestigiada Universidade da Califórnia, em Berkeley), Feliciano Barreiras Duarte manteve a sua versão. Em vez de dizer que se tratara de um lapso, de reconhecer que se enganara, garantiu que era mesmo visiting scholar. Mais: afirmou até que tinha documentos que o provavam. Os documentos apareceram, de facto, mas, independentemente de serem autênticos (algo que ainda não me parece cabalmente esclarecido), estão muito longe de provar que tinha esse estatuto académico.

Ao fazê-lo, Feliciano sujeitou-se a ser desmentido pela própria instituição, que emitiu um comunicado que não deixa margem para dúvidas: “Feliciano Barreiras Duarte nunca foi um investigador aqui e essa carta não pode ser usada para provar o contrário”. Sujeitou-se também a ver exposto na praça pública o seu currículo, que vai ser escrutinado ao milímetro e corre o risco de se transformar no seu cadastro.

Barreiras Duarte queixa-se de uma espécie de campanha negra para o atingir a si e fragilizar o líder do partido. A notícia que surgiu este fim de semana no “Observador”, de que, quando era deputado, indicou uma morada falsa para receber indevidamente subsídios, pode sugerir isso. A luta interna num partido como o PSD costuma ser impiedosa. Mas isso não altera os factos. Barreiras ou fez aquilo de que é acusado ou não fez. E não vale a pena dizer que tem inimigos dentro do partido: não é certamente por isso que uma mentira passa a ser verdade, ou vice-versa.