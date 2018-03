O Santader Universidades vai disponibilizar, ao longo do ano, 230 bolsas de mobilidade para estudantes, professores e investigadores de Portugal em países ibero-americanos. Trata-se de um investimento superior a meio milhão de euros.

Através de um comunicado, o Santander explica que as bolsas de estudantes têm o valor de 2300 euros e as bolsas destinadas a professores são de 5000 euros.

Os alunos de licenciatura e mestrado podem candidatar-se ao Programa de Bolsas Ibero-Americanas, para fazerem um intercâmbio de seis meses. Já os professores e investigadores podem inscrever-se no Programa de Bolsas Santander Investigação e usufruir de estadias de dois meses. Se foram alunos de doutoramento podem receber bolsas de quatro meses.

A nova edição do Programa de Bolsas de Mobilidade começou no início do mês de março e abrange 27 universidades e institutos politécnicos em Portugal.

O objetivo é fomentar o intercâmbio de alunos, docentes e investigadores dos dois continentes.