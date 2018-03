Telma Monteiro conquistou este sábado a medalha de ouro no Grand Slam de Yekaterinburg, na categoria de - 57 kg. A judoca portuguesa, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, terminou em primeiro na competição russa depois do sétimo lugar em Paris no passado mês de fevereiro, batendo na final Chen-ling Lien, de Taipé (12.ª do ranking mundial), por ippon.

Aos 32 anos, Telma, 23.ª do mundo, começou por superar a mongol Enkhriilen Lkhagvatogoo, 15.ª do ranking mundial, por waza-ari em golden score. Também em golden score, afastou depois a russa Daria Mezhetskaia (17.ª do mundo). Nas meias-finais, voltou a vencer, desta feita por waza-ari. A derrotada foi a japonesa Momo Mataoki (20.ª), que antes havia eliminado a mongol Sumiya Dorjsuren, atual número 1 do ranking mundial.

Este foi o primeiro triunfo de Telma Monteiro num Grand Slam desde 2015, em Paris.

Os restantes portugueses em competição - Joana Diogo (-48 kg), João Crisóstomo (-66 kg), Nuno Saraiva (-73 kg) e Jorge Fernandes (-73 kg) - não conseguiram superar os seus primeiros adversários.