A Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) revelou, em comunicado no seu site oficial, ter detido dez pessoas em flagrante delito, em vários pontos do país, por venda ilegal de bilhetes online para os concertos da banda irlandesa U2 que acontecerão este ano em Portugal - 16 e 17 de setembro no Altice Arena, em Lisboa.

"A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, tem vindo a desenvolver, desde fevereiro, uma ação de vigilância online da venda de bilhetes, direcionada para o combate à especulação, cuja oferta se encontra a ser divulgada através de diversos sites de anúncios na Internet, para os concertos da banda irlandesa U2, que virá atuar em Portugal no próximo mês de setembro", refere o comunicado daquele organismo.

"Foram apreendidos 26 bilhetes com valores unitários faciais que variam entre os 37 euros e 200 euros, que eram transacionados por valores que oscilavam entre os 150 euros e 400 euros, permitindo, aos vendedores, a obtenção de percentagens de lucro acima dos 200%", completa a ASAE, revelando ainda que os arguidos já foram presentes a tribunal, tendo-lhes sido aplicadas "suspensões provisórias de processo, mediante injunções pecuniárias com entrega de valores a IPSS, ou prestação de trabalho comunitário".

A ASAE deixou ainda um aviso aos consumidores para que evitem a compra de bilhetes "acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um Crime de Especulação, punido com pena de prisão até três anos". Uma prática, refira-se, em voga nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, já de há alguns anos a esta parte.