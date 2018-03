O setor do turismo voltou a bater recordes no arranque deste ano. Os estabelecimentos hoteleiros registaram um milhão de hóspedes e 2,5 milhões de dormidas em janeiro, o que corresponde a aumentos de 3,7% e 5,1% face a igual período do ano passado, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

As dormidas do mercado interno aumentaram 7% (mais 12,2% no mês anterior) e as dos mercados externos cresceram 4,3% (mais 8,7% em dezembro). Também a estada média aumentou 1,4% (2,47 noites).

Os proveitos totais do setor continuam a crescer a dois dígitos. Em janeiro, os estabelecimentos hoteleiros faturaram mais de 138 milhões de euros, o que corresponde a um aumento homólogo de 12,2%. Ainda assim, houve um abrandamento: em janeiro do ano passado, os proveitos tinham crescido 18%.

O mercado britânico (17,7% do total de dormidas de não residentes) manteve a tendência dos últimos meses e recuou 7,2%. Também as dormidas de hóspedes alemães (13,4% do total) verificaram uma ligeira redução de 0,5% em janeiro. Já o mercado espanhol e francês cresceram.