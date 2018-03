Cristiano Ronaldo colocou um excerto de uma campanha publicitária de uma marca desportiva e aproveitou para deixar palavras fortes sobre a sua carreira e a sua dedicação ao futebol.

"Ao início sonhava ser o melhor jogador do mundo. Os meus amigos olhavam para mim e pensavam: 'O que estás a pensar?'. Eu jogava pela diversão, mas na minha cabeça eu sabia que tinha potencial", começou por dizer.

"Quando cheguei a Manchester, foi quando comecei a acreditar realmente. Não vejo muita gente com o meu talento, com o meu empenho, com a minha dedicação e com o meu trabalho. Não haverá ninguém que possa ser comparado comigo. Ninguém vai ser como o Cristiano Ronaldo", concluiu.