O “gabinete de crise” anunciado por Luís Filipe Vieira após o jogo do Benfica com o Desportivo das Aves corresponde nada mais nada menos que a um reforço no departamento jurídico do clube da Luz – uma decisão tomada pelo presidente das águias que tem como objetivo dar vazão a todos os processos que pretendem sejam instaurados, bem como aos que já foram entregues. Com isto, o tetracampeão nacional pretende acelerar as investigações relacionadas com supostos crimes de violação informática, entre eles e-mails com informação confidencial trocada entre os principais responsáveis do Benfica.

No seguimento da criação deste novo departamento, o Benfica vai processar Pinto da Costa pelas declarações na revista ‘Dragões’, tal como vários blogues que têm divulgado informação relativa ao Benfica, avança o Expresso.

Recorde-se que Pinto da Costa escreveu sobre “uma rede de tentáculos” no editorial da revista Dragões, referindo-se ao Benfica, falando ainda de uma “sucessão ímpar de casos que vai expondo e denunciando uma rede de tentáculos a todos os níveis vergonhosa. São episódios a mais para que tudo possa ser resumido a fantasia, mesmo que as personagens em causa sejam animais falantes, como parece ser o caso ‘E-Toupeira’.”

No entanto, Pinto da Costa parece não ser o único visado por parte do “gabinete de crise” do Benfica. De acordo com o semanário Expresso, o Benfica pretende apresentar uma queixa-crime por violação do segredo de justiça contra João Pedro Capitão, contra a YoungNetwork e contra terceiros.

No caso de João Pedro Capitão, funcionário da empresa de outsourcing YoungNetwork, e que presta serviços para o Sporting, o Benfica acredita que este é o responsável pelo blogue afeto ao Sporting ‘Mister do Café’ que tem divulgado uma série de informações no caso dos e-mails.