O recurso interposto pela defesa de Rúben Semedo foi rejeitado pelo Tribunal de Instrução de Lliria (Valência). Os advogados do central português tinham a esperança de ver revogada a prisão preventiva, mas a juíza responsável pelo processo considerou que ainda existe risco para a integridade da vítima que alegadamente Rúben Semedo terá retido na sua casa de Bétera, agredido e ameaçado com uma arma.

O tribunal "não acredita na versão do jogador" de 23 anos, que nega todas as acusações (tentativa de homicídio, agressões, ameaças, detenção ilegal, posse ilegal de armas e roubo com violência) e garante estar a ser vítima de uma burla perpetrada por uma organização criminosa.

Assim, mantém-se a medida de coação mais gravosa: Rúben Semedo vai continuar detido enquanto decorre o processo.