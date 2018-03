O conhecido ator indiano Irrfan Khan revelou que está a batalhar contra um tumor raro.

Conhecido por papéis em filmes como “Quem quer ser bilionário?” ou “A Vida de Pi”, o ator foi diagnosticado com um tumor neuroendocrino, que afeta as células que libertam as hormonas na corrente sanguínea.

“O amor e a força daqueles em meu redor, e que encontrei dentro de mim, trouxeram-me esperança”, escreveu o ator no Twitter.