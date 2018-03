A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou esta sexta-feira para a possibilidade de chuvas fortes e fenómenos extremos de vento que podem originar a queda de árvores, cheias rápidas e acidentes na orla costeira.

O aviso surge no seguimento da informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que refere que a chuva vai ser persistente durante este sábado nos distritos de Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Beja e Faro, prevendo-se uma acalmia destas condições a partir do final da manhã de domingo.

Ainda segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, está previsto a queda de neve acima dos 800 a 1000 metros nas regiões Norte e Centro entre a noite desta sexta-feira e a manhã de sábado.

Neste sentido, a ANPC recomenda à população a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada dos inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas.