Três Cartazes à Beira da Estrada

Tinha 12 anos quando o cinema se apaixonou por mim ( e eu, estarrecido, me deixei levar…). Voltei a sentir o mesmo esta semana ao ver o filme que premiou Frances McDormand e Sam Rockwell.

Uma obra-prima que satiriza a realidade americana, uma comédia cruel dos dias de hoje. Interpretações brilhantes e uma ode ao trabalho de atores que muitas vezes são desvalorizados ou remetidos a papéis secundários. E como gosto de ver Woody Harrelson, que merecia no meu entender ser “um” Gary Oldman do próximo ano, assim como outros muitas vezes esquecidos como Paul Giamatti, Ciarán Hinds ou Jean Reno. Mas voltemos ao início, ao tempo em que me perdia lá em casa nas cassetes beta do meu pai, onde aprendi a gostar da diversidade que me apresentou “ A Amante do Tenente Francês” e o “Mad Max” e me fez viajar entre “O Nome da Rosa” e “Casablanca”.

Os anos de 1993 e 1994 foram, no entanto, os que fizeram explodir esse prazer em mim. “Os Condenados de Shawshank”, “Pulp Fiction”, “Forrest Gump”, “ Em Nome do Pai”, “A Lista de Schindler”, “Lendas de Paixão” ou “Filadélfia”. Todos eles inesquecíveis, cada um à sua maneira. Não mais parei. Perdi--me pelos clássicos e divaguei pelo cinema de todo o mundo. Marcaram-me “Os Amigos de Alex” (uma das melhores bandas sonoras de sempre) e “Clube de Combate”, “O Pianista”, “Os Intocáveis”, “Train-spotting”, “Fargo” e “Este País não é para Velhos”. Ri-me que nem um perdido com “Doidos à Solta” e “Bom dia, Vietname”, e aproximaram-me de África (que viria a abraçar uns anos depois como a minha terra) “Hotel Ruanda”, “O Último Rei da Escócia” ou “Diamante de Sangue”. Aprendi muito com alguns filmes biográficos como “Ghandi” ou, mais recentemente, “A Hora Mais Negra” e tantos outros que sei me vou condenar por ter esquecido ao escrever esta crónica.

Esta paixão pelos filmes fez-me querer descobrir outros mundos. Fiquei fã dos brasileiros com “Meu Nome Não É Johnny”, “O Estômago”, “Cidade de Deus”, “Carandiru”, “Aquarius” ou “Tropa de Elite”, passei pelo mexicano com o inigualável “Y Tu Mamá También”. Passeei pela Europa, tornei-me fanático por Almodóvar e o cinema espanhol, “Volver”, “Tudo Sobre a Minha Mãe”, “Fala com Ela” ou “A Pele Onde Eu Vivo”, e emocionei-me com os franceses “A Vida de Adèle”, “Pequenas Mentiras Entre Amigos”, “Amigos Inseparáveis” ou “Dois É Uma Família”. Adorei o alemão “A Vida dos Outros”, o dinamarquês “A Caça” e o sueco “Os homens Que Odeiam as Mulheres”. A loucura excitante do sérvio Emir Kusturika de onde realço “Gato Preto, Gato Branco”. Sou fascinado pelas películas do Médio Oriente. Do Irão, “À procura de Elly” e “Uma Separação”, da Índia “Bajirao Mastani”, o afegão “Menino de Cabul”, do Líbano “E Agora, Onde Vamos” e “Caramelo”, ou o iraquiano “As Tartarugas Sabem Voar”. Gosto de filmes que retratam mundos que desconheço como “Quem Quer Ser Milionário” ou “Lion – A Longa Estrada para Casa”.

Quase todos os do Woody Allen, o meu realizador preferido, desde “Annie Hall” ao “Meia-Noite em Paris”, passando pelo “Matchpoint”, “Vicky Cristina Barcelona” ou “Café Society”. Não posso deixar de referir “O Clube de Dallas” e “O Lobo de Wall Street”, “A Toupeira” (tão em voga por estes dias ), “O Grande Hotel Budapeste”, “Em Busca da Felicidade”, “Entre Inimigos”, “O Padrinho”, a saga “O Senhor dos Anéis” e tantos, tantos outros de que agora não me recordo e muitos mais que ainda quero ver. Deixei o melhor para o fim. Os clássicos portugueses: “A Canção de Lisboa”, “O Pátio das Cantigas” e “O Leão da Estrela”, com Vasco Santana, António Silva e Ribeirinho. Dos meus preferidos e que mais me colaram ao ecrã a rir do princípio ao fim. Normalmente, o meu gosto é inversamente proporcional às notas dos críticos de cinema portugueses. Aqui ficam, no entanto, algumas das minhas escolhas.

Nota 1 : Só agora me apercebi da quantidade de pipocas que já comi em toda a minha vida…

Nota 2 : Embora seja contra a tradução do nome dos filmes, achei que assim seria de melhor compreensão para todos.