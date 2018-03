Novichok: live and let die?

De como o Brexit começa a afectar a saúde dos cidadãos russos residentes no Reino Unido

A realidade tem uma persistente tendência para bater aos pontos a ficção. Por maior que seja a imaginação dos narradores das mais rocambolescas aventuras, ficará sempre aquém dos feitos do quotidiano não narrado. O envenenamento de um (ex-)agente duplo dos serviços de informação militar russos (GRU), da sua filha e do desafortunado polícia que tentou socorrê--los fornece material abundante para manchetes e directos televisivos, mas não mudará nada no que respeita às relações entre os Estados.

Para os mais desatentos convirá lembrar a natureza de costume internacional atribuída à espionagem de Estado (mesmo quando é feita a favor de empresas privadas). Espia quem pode, é espiado quem deixa. O acto de espiar não é de per si ilícito e os espiões que são “apanhados” com a boca na botija são guardados em stock para uma futura troca pelos “nossos” espiões que entretanto tenham sido ou venham a ser apanhados.

Mais complicado é o estatuto dos agentes duplos, aqueles a quem pagamos para espiar para nós quando, formalmente, trabalham para os que nos querem espiar. Neste caso a regra do banking de espiões pode não ser aplicada. Desde logo porque pode estar em curso uma ameaça letal à sobrevivência de uma rede ou serviço de espionagem ou porque os estragos causados pelo agente duplo foram tais que o desejo de vingança (ou a necessidade de publicitar os perigos associados à duplicidade) ultrapassa a mais-valia de uma futura troca de espiões.

Em caso de eliminação física de espiões estrangeiros no nosso território reage--se com a expulsão de espiões legais (com estatuto diplomático) e prepara--se o discurso indignado para a represália quando os nossos espiões legais forem declarados personae non gratae.

Estas regras do jogo são claras, foram aperfeiçoadas durante a Guerra Fria e são conhecidas por todos. Por mais inflamadas e gritadas que sejam as declarações políticas a propósito da “apanha” de espiões, todos sabem que as regras do jogo não serão violadas. O jogo é demasiado sério para que se possa jogar sem regras.

A possibilidade de o sr. Skripal funcionar como agente duplo foi detectada pelos nuestros hermanos quando Sergei, já coronel do GRU (a mesma patente que Putin atingiu no KGB), estava colocado em Madrid, na segunda metade dos anos 90 (os anos da queda do império soviético). Acabou por ser o MI6 a recrutá-lo e Skripal revelou-se uma fonte preciosa, fornecendo dados sobre os agentes russos quer legais, quer ilegais, fazendo jus ao nome de código atribuído pelo MI6: Forthwith. Chegou a fornecer uma cópia integral da lista telefónica do GRU. Os pagamentos foram em crescendo, incluindo uma finca em Málaga, até 2004, quando os russos o apanharam com a boca na botija. Em 2010 beneficiou de uma troca de espiões entre os legais detidos pelos russos e os ilegais presos pelos americanos, com a troca a decorrer numa taxiway do aeroporto de Viena e Skripal a partir para Londres. Dentro do segundo grupo estava Anna Chapman, agente russa que dispensa qualquer casting para o próximo filme de James Bond.

O sr. Skripal foi envenenado com recurso a uma variante de novichok, uma gama de agentes desenvolvida pela URSS que atacam o sistema nervoso central, sem antídoto eficaz e com uma composição fácil de activar e difícil de detectar. Não se tinha reformado como espião e continuava a alimentar não só o MI6 como serviços de informações de outros Estados. Independentemente de a proximidade da data das eleições presidenciais russas (já no domingo) dar margem para mais um exercício musculado de castigo a um inimigo do Estado, há que manter a tradição de morte súbita de cidadãos russos residentes no Reino Unido.

Escreve à sexta-feira, sem adopção das regras do acordo ortográfico de 1990