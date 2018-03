Gente inspiradora é outra coisa

Uma medida de harmonia entre uma conversa com Fernando Carvalho Rodrigues e a partida de Stephen Hawking

O telefone tocou já ao final do dia. Do outro lado, Fernando Carvalho Rodrigues, o “pai do primeiro satélite português”, metia-se comigo em plena hora de fecho da edição, a lembrar-me de como faz bem falar com pessoas apaixonadas – e quantas vezes esta profissão nos dá esse privilégio.

Ligava da aldeia onde está a viver, Casal de Cinza, lá para a Guarda. “Sabe que aqui passa o eixo da Terra”, atira, confessando depois que é da praxe. Em qualquer ponto do globo poderá passar o eixo da Terra, é uma questão de perspetiva. Bem-disposto, a sua imagem de marca, conversamos um bocado sobre os assuntos da semana espacial – ainda antes da morte de Stephen Hawking – e, no fundo, sobre a paixão do trabalho e a aventura da vida.

O lançamento do primeiro satélite português, o PoSAT-1, fará 25 anos em setembro. Quando lhe digo que possivelmente não estarei a trabalhar na data da efeméride e o porquê – um modesto contributo para o aumento da natalidade –, Carvalho Rodrigues centra-se nisso, no especial que uma chegada é para lá das tecnologias, das teorias e dos conceitos. E diz-me – como quem anuncia uma grande descoberta – que quando o bebé nascer, o universo esteve milhões e milhões de anos à espera. Fala de como os filhos são como uma sonda que mandamos para uma viagem no tempo, que a certa altura, nesse espaço-tempo, deixamos de alcançar.

Pede-me então, mas pede-me com vontade mesmo, que vá procurar nos seus arquivos online um texto que escreveu para a Expo 98, “Uma Medida de Harmonia”.

Assim fiz. O texto começa com a formação da primeira gota de água e essa primeira distância – ou medida de harmonia – que foi preciso vencer entre um átomo de hidrogénio e um átomo de oxigénio e depois outro átomo de hidrogénio para se formar uma molécula de H2O. E como aí começou tudo o resto, ao ponto de hoje, neste planeta chamado Terra, um dos vizinhos dessa água sermos nós, o Homo sapiens sapiens. O texto segue pelo tempo fora e de uma forma simples, no fundo a propósito dos oceanos e dos peixes da Expo, vai-nos medindo as inquietações até àquela constatação mais que habitual dos dias de hoje que é não termos tempo, mesmo quando fluímos à velocidade da luz. E não temos tempo mesmo quando em causa estão essas sondas que são os filhos. E fala depois de ir mais longe, de como cada vez que se abre um caminho novo, fossem as primeiras estradas marítimas ou as aventuras no espaço exterior ou os caminhos do pensamento, o percurso é sempre de união a outro, desde esse primeiro impulso da molécula de água. Num texto simples mas tocante, há ciência mas também há poesia, há humanidade. “Vale a pena o esforço e a dedicação. De cada vez que se abre uma nova estrada, entre as pausas do medo, ganhamos novas asas de liberdade”, escreve.

Na semana em que o mundo perdeu Stephen Hawking, e essa humanidade de alguém que ultrapassou todas as probabilidades – ou se ultrapassou em todas as probabilidades – foi tão ou mais elogiada que os seus feitos científicos, esta coisa da ciência nos espicaçar e ajudar a pôr em perspetiva não deixa de ser cativante, isto para além da suas conquistas, que muitas vezes não conseguimos descortinar exatamente o que significam – às vezes “nem os físicos”, dizia-me Carlos Fiolhais, um dos nossos grandes comunicadores de ciência que muito admiro.

Gostava de ter tido mais física na escola, que me permitisse perceber melhor as coisas da cosmologia – ou, sei lá, que me tivessem explicado que quanto mais percebesse das coisas que certamente terei aprendido e já não recordo, isso me ajudaria a ver mais longe e de forma mais nítida. Agora, a nova estratégia para o espaço, publicada esta semana pelo governo, fala de enriquecer “os currículos escolares com materiais educativos relacionados com o espaço e as tecnologias espaciais, dando ênfase em particular às suas aplicações em variados domínios, como a observação da Terra e as comunicações”. Que incluam também o texto de Fernando Carvalho Rodrigues e essa vontade arreigada de penetrar os mistérios e fronteiras do universo e de nós próprios de que Stephen Hawking deu testemunho.

