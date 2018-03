Mas porque razão é que falamos durante o sono? Será uma questão psicológica ou genética? A U.S.News, citada pelo Huffington Post, falou com Ilene Rosen, professora de medicina (especialista em distúrbios durante o sono) da Universidade da Pensilvânia, e Natalie Dautovich, da National Sleep Foundation e professora de psicologia da Universidade do Alabama, e conseguiu responder a algumas questões.

A National Sleep Foundation explica que “falar durante o sono pode envolver diálogos ou monólogos, frases compreensíveis ou apenas sons” e pode ocorrer em qualquer idade. “Para a maioria das pessoas, falar durante o sono não traz qualquer complicação física. Pode apenas ser embaraçoso e incomodar a outra pessoa com quem se partilha a cama”, explica Dautovich.

Porque é que falamos durante o sono?

Falar durante o sono pode ser um sinal de um distúrbio mais grave, como a apneia do sono, o pânico nocturno, distúrbios durante o REM (Rapid Eye Disroder, a fase do sono na qual ocorrem os sonhos mais vívidos) ou sexomnia. As pessoas também podem começar a falar durante o sono quando têm febre, têm insónias durante muito tempo, depressões, stress ou consomem álcool e drogas antes de se deitarem.

Falar durante o sono pode trazer outros problemas?

Se o acto de falar durante o sono interfere com as suas horas de descanso ou afecta o seu dia-a-dia, Dautovich aconselha a consultar um especialista no sono. Isto porque falar durante o sono pode causar privação de sono, o que, segundo Rosen, pode contribuir para o aumento do risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade. “Qualquer coisa que interfira com o sono pode ser problemático”, conclui.

A professora diz que se os episódios forem esporádicos, não há razão para se preocupar, “mas se a ‘conversa’ começar a ter um volume mais alto e a surgir com uma maior frequência, pode ser um sinal de que está a desenvolver um distúrbio que pode afectar o sono”, explica.

Devemos acordar alguém que fala durante o sono?

“Se for um episódio isolado, ao acordá-lo ele vai parar durante um minuto, mas assim que voltar a adormecer, se sofrer de privação de sono, pode voltar ‘à conversa’”, explica Rosen. “Se o acto de falar durante o sono estiver relacionado com distúrbios durante o REM ou outro tipo de problemas relacionados com a parasomnia (distúrbios que envolvem movimentos bruscos e emoções fortes durante o sono) é melhor falar com um médico e perceber se há problema em acordar a outra pessoa ou não”, acrescenta.

É possível tratar este problema?

De acordo com Dautovich, os comportamentos que temos durante o dia afectam o nosso sono. Por isso, a especialista aconselha a:

- Deitar-se e levantar-se sempre à mesma hora;

- Dormir entre sete a nove horas por noite;

- Não beber álcool (“O álcool pode ajudar as pessoas a adormecer, mas pode também causar vários distúrbios”, explica).

Quanto tempo pode durar este problema?

Para muitas pessoas, este é apenas um problema temporário, explica Rosen. No entanto, se nunca falou durante o sono e agora tem ‘grandes conversas’, as especialistas aconselham a consultar um médico.

O que se diz está relacionado com o que se está a sonhar?

Ainda ninguém sabe. “O funcionamento do cérebro enquanto estamos a dormir é tão complexo que é difícil perceber de onde vem o conteúdo e como é filtrado”, diz Dautovich.