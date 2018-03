O sorteio decorreu esta sexta-feira na sede da UEFA em Nyon, França, ditando um alinhamento de quatro jogos a não perder.

Assim, o Real Madrid vai defrontar a Juventus, com a primeira mão a ser realizada no terreno da formação italiana.

Outro dos jogos que promete muito é o Liverpool frente ao Manchester City. Barcelona e Bayern de Munique são as equipas que, teoricamente, acabaram por ter mais sorte no sorteio.

A formação do Barcelona vai jogar frente à AS Roma, enquanto o Bayern de Munique vai jogar com o Sevilha, com a primeira mão a ser jogada em Espanha.

Quartos-de-final da Liga dos Campeões:

Barcelona-AS Roma

Sevilha-Bayern de Munique

Juventus-Real Madrid

Liverpool-Manchester City.