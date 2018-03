O colapso de uma ponte pedonal na quinta-feira, em Miami, nos Estados Unidos, provocou pelos seis mortos e um número ainda indeterminado de feridos.

Seis pessoas foram retiradas dos escombros e nove foram transportadas para hospitais locais, disse Rick Scott, governador da Florida, citado pela CNN.

Ainda não se sabem quais as causas do colapso da ponte, mas o governador explicou que será feita uma “investigação minuciosa” à queda da infraestrutura e que os responsáveis serão alvo de acusações.

As equipas de socorro continuam no local para garantir que “se resgata quem possa ser resgatado”, acrescentou Rick Scott.

O responsável do departamento de bombeiros do condado Miami-Dade, David Downey, explicou, numa conferência de imprensa, que as equipas de socorro vão ter elementos de escuta, câmaras e cães para averiguar a possível existência de mais sobreviventes debaixo dos escombros.

A ponte pedonal servia de ligação entre os edifícios de apartamentos de estudantes de Sweetwater e o campus da Universidade Internacional da Florida.

A construção da infraestrutura foi iniciada na primavera do ano passado e a inauguração estava prevista para o início de 2019.

Todas as partes da estrutura tinham sido juntas, no local, no sábado.

A ponte foi construída para suportar um furacão de categoria 5, segundo as informações da construção e era suposto que durasse pelo menos 100 anos.

A empresa construtora já emitiu um comunicado a lamentar o acidente, onde afirmou que vai colaborar com as autoridades na investigação.