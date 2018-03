O caso de Gabriel Cruz está a chocar a Espanha e, segundo o juiz do caso, a mulher terá mortado o menino de oito anos num ato de “malvadez”.

Segundo escreve o jornal La Vanguardia, o juiz fundamentou a sua decisão de prisão preventiva pelo “elevado risco de fuga” caso a detida “ficasse em liberdade”, porque esta tem família na República Dominicana. O juiz adiantou ainda que era ainda necessário impedir a suspeita da possibilidade de destruir mais provas que ainda não tenham sido descobertas.

A Guardia Civil, com base nas provas recolhidas, não acreditam na versão de Ana Julia, que afirma ter matado a criança após uma discussão em que Gabriel a tentou agredir com um machado. "Os pais sempre o educaram com base no amor e no respeito, em nenhum momento Gabriel poderia agido daquela forma", referiu a Guardia Civil, numa conferência de imprensa, adiantando que acreditam que a mulher tenha agido sozinha.

Ana Julia Quezada ficou em prisão preventiva na quinta-feira, depois de na terça-feira ter confessado que matou Gabriel Cruz.