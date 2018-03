Para assinalar o Dia Mundial do Sono, a Organização Portuguesa de Sono voltou a relembrar a importância de ter o sono em dia, uma vez que devemos ter a nossa rotina diária certa com o nosso relógio circadiano.

“Os ciclos de sono são regulados pelos ritmos circadianos”, explica a organização.

O nosso corpo responde de diferentes maneiras às alterações biológicas, que são estimuladas pela luz solar, temperatura, alimentação e outros aspetos que nos mantém acordados ou com sono ao longo do dia. Por isso, para termos uma boa saúde e nos sentirmos bem devemos ter a nossa rotina sincronizada com o relógio circadiano, para que o nosso corpo seja capaz de responder da forma mais adequada possível aos estímulos que recebe durante o dia.