O Sporting já sabe quais os sete possíveis adversários nos quartos-de-final da Liga Europa, concluída que está a segunda mão dos oitavos-de-final e depois do sofrido apuramento na República Checa, diante do Plzen, conseguido no prolongamento com um golo de cabeça de Battaglia.

Uma coisa é certa: nenhum opositor será pêra doce para os leões. De qualquer forma, em teoria, os austríacos do Salzburgo, os russos do CSKA de Moscovo e os franceses do Marselha, já batidos esta temporada por Vitória de Guimarães e Braga nesta mesma competição, serão os adversários mais apetecíveis para o conjunto às ordens de Jorge Jesus.

Pelo contrário, pesos pesados como Atlético de Madrid, Lazio e Arsenal serão as equipas a evitar, bem como os alemães do RB Leipzig, que já esta temporada venceram o FC Porto na Liga dos Campeões.

O sorteio realiza-se esta sexta-feira, a partir do meio-dia, na sede da UEFA, em Nyon (Suíça).

Apurados para os quartos-de-final da Liga Europa

SPORTING

Atlético de Madrid

Lazio

RB Leipzig

Marselha

Arsenal

Salzburgo

CSKA Moscovo