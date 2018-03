O documentário ‘Terramotourism’ refere que Lisboa está a ser alvo de outro terramoto, mas desta vez as causas são sim turísticas.

O documentário visa demonstrar que o turismo está a arruinar a essência da capital portuguesa.

Pela cidade têm circulado alguns panfletos, que também aparecem no documentário, a pedir aos moradores de Lisboa para resistirem “coletivamente no bairro” em que moram e que não fujam “precipitadamente para as periferias”, apesar do aumento do número do alojamento local destinado aos turistas.

“A 1 de novembro de 1755 um terramoto destruiu a cidade de Lisboa. O seu impacto foi tal que deslocou o homem do centro da criação. As suas ruínas legitimaram o despotismo esclarecido. Lisboa hoje treme novamente, abalada por um sismo turístico que transforma a cidade a velocidade de cruzeiro. O seu impacto desloca o morador do centro da cidade. Que novos absolutismos encontrarão aqui o seu álibi?”, pode ler-se na descrição do vídeo.

TERRAMOTOURISM | O Documentario from Left Hand Rotation on Vimeo.