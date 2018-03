“Condenamos o profundamente chocante assassínio no Brasil da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e de seu motorista”, referiu esta quinta-feira a ONU, numa nota assinada pelo porta-voz do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

O comunicado refere ainda que a vereadora “foi uma reconhecida defensora dos direitos humanos que atuava contra a violência policial e pelos direitos das mulheres e das pessoas afrodescendentes principalmente nas área pobres”.

Na quarta-feira à noite, quando a Marielle Franco estava a sair de um evento, numa zona central do Rio de Janeiro, o seu carro foi alvo de vários disparos.

O homicídio está a ser investigado pelas autoridades e a ONU pediu para que a investigação seja feita “o mais rápido possível”, de uma forma “completa, transparente e independente”.

A ONU pediu ainda que sejam mobilizados todos os esforços para identificar os responsáveis pela execução.