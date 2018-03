Um golo de cabeça de Battaglia, no último minuto da primeira parte do prolongamento, apurou o Sporting para os quartos-de-final da Liga Europa. Os leões entraram para a segunda mão dos oitavos-de-final, frente aos checos do Plzen, com uma vantagem confortável trazida de Alvalade (2-0), mas acabaram por se deixar empatar no encontro desta quinta-feira na República Checa.

Dois golos de Bakos, aos seis e aos 64 minutos, colocaram a eliminatória igualada. O Sporting, que entrou em campo com a equipa mais próxima da habitual - excetuando os castigados Coates e William Carvalho -, dispôs de uma soberana oportunidade para marcar aquele que seria o golo do apuramento, quando nos descontos Bas Dost sofreu uma grande penalidade. Na conversão, todavia, o holandês permitiu a defesa do guardião Hruska, com Bruno Fernandes a atirar por cima na recarga.

No prolongamento, os comandados de Jorge Jesus estiveram sempre por cima e acabaram por materializar essa superioridade aos 105'+2', com Battaglia a desviar da melhor forma um canto cobrado por Bruno Fernandes. Um golo decisivo, que apurou o Sporting para os quartos-de-final.