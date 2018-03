No aeroporto de Yakutsk, na Rússia, enquanto um avião descolava, a porta abriu-se e caíram cerca de três toneladas de ouro.

Segundo a agência Tass, as autoridades, conseguiram recuperar 172 barras de ouro.

A porta do avião, que transportava 9,3 toneladas de ouro e ainda outros metais preciosos, ter-se-á aberto devido a estragos no puxador.

O incidente está a ser investigado.

It's -21C in Yakutia, sunny, we expect showers of diamond, platinum and gold... Plane loses its $368 million cargo; gems and precious metals rain over Russia’s coldest region as police and secret services stage emergency search https://t.co/NsUeOWxZf5 pic.twitter.com/8OXd6Al9is