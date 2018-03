Com a chegada do verão, chegam também as traições e separações

Com a chegada do verão, chegam também as traições e separações

‘Os amores de verão são para enterrar na areia’, talvez esta afirmação seja correta, mas a verdade é que com a chegada do bom tempo e do calor, há mais casais a separarem-se que na altura do frio, psicóloga faz revelação.