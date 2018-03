Agir, para assinalar o aniversário da sua mulher, decidiu utilizar as redes sociais para se declarar.

"Hoje (quinta-feira, dia 15), a mais gira faz anos. Espero passar o resto da vida ao teu lado... Te amo!!!", pode ler-se na publicação do músico.

O cantor, que é casado com Catarina Gama há seis meses, tornou públicas as imagens do seu casamento, num vídeo, acompanhado por uma música da sua autoria também dedicada à mulher.