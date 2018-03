Miley Cyrus está a ser processada por um cantor jamaicano, Flourgon, que alega que a cantora copiou parte da letra da sua música ‘We Run Things’ , no tema ‘We can’t stop’.

Flourgon deu entrada com um processo no tribunal contra Miley Cyrus e a sua produtora Sony Music, exigindo uma indemnização de 300 milhões de dólares pelo plágio.

No refrão da música, a cantora diz “We run things, things don’t we run” enquanto que o cantor jamaicano diz algo parecido, “We run things, things no run we”.