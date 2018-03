Na França, um padeiro foi multado por trabalhar sete dias por semana. As autoridades multaram o homem em três mil euros por considerarem que este trabalhou demasiado.

Segundo a BBC, o homem tem uma padaria e o ano passado, no verão, esteve aberta todos os dias, para dar resposta à enorme procura que teve devido aos turistas.

No entanto, a lei francesa proíbe as padarias de estarem abertas sete dias por semana, por isso é que as autoridades multaram o padeiro.

Está a circular uma petição na internet, depois de o homem se recusar a pagar, para que a multa lhe seja perdoada, com cerca de duas mil assinaturas.