Uma mulher foi condenada a dois anos de prisão, depois de ter casado com a filha, revela a BBC. No entanto, de acordo com a lei do estado do Oklahoma, nos EUA, casar com um membro da família é considerado crime.

Patricia Ann Spann, de 45 anos, confessou ser culpada do crime de incesto, depois de se ter casado com a filha, Misty Velvet Dawn Spann, de 26 anos, em 2016 - altura em que o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado naquele estado norte-americano.

Esta não foi a primeira vez que a mulher comete um crime. Patricia casou-se com o filho, em 2008, mas passado dois anos o matrimónio acabou por ser anulado.

A mulher vai agora cumprir uma pena de dois anos e a sua filha fica em prisão preventiva.