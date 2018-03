A atriz Ana Guiomar quis assinalar o 24º aniversário do irmão de uma forma especial. Para isso, publicou uma fotografia de infância com um texto emotivo.

“O meu Amorzinho faz anos hoje! São 24 anos de aprendizagem, mau feitio, escolhas arriscadas e outras mais corajosas. Tem ambição, garra e muita vontade de viver. Admiro-o!”, escreveu.

“Mesmo estando longe, todos os dias me ensina a ver o Mundo de forma mais prática e faz me acreditar que as pessoas à nossa volta, mesmo que falhem, deram o seu melhor. É justo, amigo, consciente e tem um coração do tamanho dele, enorme!”, acrescentou a atriz.