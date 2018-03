A famosa cerveja da série ‘The Simpsons’ já chegou a Portugal.

Se é fã da série, já pode finalmente experimentar a cerveja Duff, que está à venda nas mercearias Glood.

As mercearias Glood existem em Lisboa e no Porto, mas pode sempre fazer a sua encomenda online, no site da mercearia, caso esteja noutro ponto do país.