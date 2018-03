De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Coimbra e Lisboa estão sob aviso laranja até às 18h desta quinta-feira, passando depois a aviso amarelo até sábado.

Sob aviso amarelo, também devido à agitação marítima, estão ainda os distritos de Setúbal, Beja e Faro até às 18h00 de sábado, indica o IPMA.

Além dos avisos, a agitação marítima obrigadou ao encerramento de várias barras, Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, São Martinho do Porto e Ericeira, refere a Marinha Portuguesa.