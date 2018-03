Ana Julia, a mulher que confessou ter matado o enteado ao asifixiá-lo, viu ser-lhe decretada, esta quinta-feira, prisão preventiva, pelo juiz de instrução do Tribunal de Almería, em Espanha.

O tribunal atendeu ao pedido do Ministério Público, que pretendia que a mulher não tivesse qualquer direito a fiança.

Recorde-se que, Ana Julia foi detida no início desta semana, vários dias depois do desaparecimento do menor, tendo acabado por confessar o crime. No entanto, mantém a versão de que a sua intenção não seria essa.

A autópsia concluiu feita ao corpo da criança revelou que esta morreu asfixiada.