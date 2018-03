A Direção-Geral de Saúde (DSG) revelou esta quinta-feira que o número de casos suspeitos de sarampo subiu para 34. O último balanço tinha sido de 32. Desde o passado dia 9, foram confirmados sete casos na região norte.

Recorde-se que, na quarta-feira, a DGS declarou oficialmente a existência de “um surto” de sarampo em Portugal. No mesmo dia, a diretora-geral de Saúde, Graça Freira, confirmou numa entrevista à SIC Notícias a existência de sete casos no norte do país – cinco são profissionais do Hospital de Santo António, no Porto.

A DGS aconselha os portugueses a verificarem os seus boletins de vacinas e, caso ainda não tenham sido, a vacinarem-se contra o sarampo. Trata-se de uma das doenças infeciosas mais contagiosas podendo provocar doença grave, principalmente em pessoas não vacinadas”, refere o comunicado deste organismo.

Para as pessoas que já foram vacinadas, “a doença pode, eventualmente, surgir, mas com um quadro clínico mais ligeiro e menos contagioso”.

Em caso de suspeitas da existência da doença, a DGS aconselha a ligar para a linha Saúde 24 (808 24 24 24), principalmente se detetar os “sintomas sugestivos de sarampo (febre, erupção cutânea, conjuntivite, congestão nasal, tosse)”.

Recorde-se que, no ano passado, o sarampo matou 35 pessoas em 50 países europeus – uma delas morreu em Portugal. Ao todo, foram registados 20 mil casos na Europa. A Organização Mundial de Saúde (OMS) avisa que “cada nova pessoa afetada pelo sarampo na Europa relembra que crianças e adultos não vacinados, independentemente de onde vivam, continuam em risco de contrair a doença e de a passar a outros que possam ainda não estar vacinados”.