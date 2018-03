Uma publicação de Sílvia Rizzo gerou uma acesa discussão no Instagram. A atriz revelou que decidiu cortar o próprio cabelo, o que deixou alguns seguidores muito incomodados. Sílvia Rizzo não gostou e começou a responder.

“Não tenho paciência para pessoas mal resolvidas, vá-se deitar, largue as redes sociais, que já percebi que lida mal com a vida dos outros e diz que é psicóloga, tenho um certo medo de pessoas assim!”, escreveu a atriz.

Este comentário de Sílvia Rizzo desencadeou uma discussão: houve quem acusasse a atriz de ser “desagradável” e colocasse a sua humildade. “Eu apenas disse quee podia fazer outras coisas além de meter a tesoura no cabelo. Isto insulta alguém? Como? Se você está aqui exposta deve estar preparada para ler coisas boas e menos boas. Não entendi foi o porquê de ficar aborrecida com o que comentei, que nem sequer foi depreciativo...”, lê-se num dos comentários.

“Está a fazer-me um comentário demasiado pessoal, que eu posso concordar ou não, mas fazê-lo publicamente a única coisa que me parece é que está a precisar de atenção, eu não me lembro de lhe ter pedido consulta ou qualquer tipo de conselho, com todo o respeito se alguém precisa de alguma humildade não sou eu!”, respondeu a atriz.