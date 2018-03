O antigo colega de Cristiano Ronaldo no Manchester United Rio Ferdinand explicou a diferença entre Lionel Messi e a estrela portuguesa, “os dois melhores do mundo”, diz o inglês.

“A diferença entre os dois é que a mentalidade do Cristiano é: «dá-me a bola na área para marcar golo». O Messi muitas vezes está na posição de médio defensivo, sobe no campo a jogar a um, dois toques”, disse.

“O Cristiano é um goleador puro. Não se preocupa em estar no meio campo a ditar o ritmo do jogo, só quer ser ele a matar a partida. O Messi envolve-se mais no ritmo do encontro, é a diferença entre os dois”, justificou o ex-jogador que agora é comentador televisivo.