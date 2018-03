Os estabelecimentos hoteleiros registaram um milhão de hóspedes e 2,5 milhões de dormidas em janeiro de 2018, correspondendo a variações de +3,7% e +5,1% (+11,5% e +10,0% em dezembro, respetivamente), revelaram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

As dormidas do mercado interno aumentaram 7% (+12,2% no mês anterior) e as dos mercados externos cresceram 4,3% (+8,7% em dezembro). Também a estada média (2,47 noites) aumentou 1,4% (+3,9% no caso dos residentes e -0,1% nos não residentes).

A taxa líquida de ocupação-cama (30,0%) aumentou 1,1 p.p. Tal como as dormidas, os proveitos desaceleraram, tendo no total apresentado um crescimento de 12,2% (+17,5% em dezembro) e ascenderam a 138,2 milhões de euros. Os proveitos de aposento subiram 14,0% (+21,0% no mês anterior) e atingiram 96,2 milhões de euros.

As dormidas em hotéis (72,8% do total) apresentaram um crescimento de 6,4%, com realce, tal como nos meses anteriores, para a evolução apresentada pelas unidades de três estrelas (+8,8%). Ao mesmo tempo, foi registado um aumento de 11,2% nas dormidas em apartamentos turísticos (representando 5,5% do total).

O mercado britânico (17,7% do total de dormidas de não residentes) manteve a tendência dos últimos meses e recuou 7,2%. As dormidas de hóspedes alemães (13,4% do total) verificaram uma ligeira redução de 0,5% em janeiro, após +6,5% em dezembro. O mercado espanhol (quota de 8,6%) cresceu 4,0%, abrandando face aos crescimentos significativos verificados em dezembro (+21,2%) e em novembro (+15,4%). O mercado francês (8,1% do total) cresceu 16,3%, após -0,6% em dezembro.

Já as dormidas de hóspedes dos Países Baixos (6,2% do total) recuaram 10,4%, mantendo o comportamento de redução dos últimos dois meses (-6,3% em dezembro e -6,7% em novembro). Em janeiro, a Suécia evidenciou-se com um crescimento de 50,9%. São também de destacar as evoluções dos mercados norte-americano (+22,0%) e brasileiro (+15,3%).

Em janeiro, verificaram-se aumentos nas dormidas nos Açores (+12,4%) e no Alentejo (+11,4%), enquanto no Algarve houve uma relativa estabilização. As dormidas concentraram-se principalmente na AM Lisboa (peso de 32,2%), Algarve e Madeira (ambas com 18,9%).