A Immochan, empresa imobiliária do Grupo Auchan, pretende construir dois novos centros comerciais de raiz, nos próximos cinco anos. O local escolhido foi a zona da Grande Lisboa.

A informação foi divulgada por Mário Costa, diretor-geral da Immochan Portugal.

Segundo o responsável, os projetos vão integrar “retalhos, serviços e outras funcionalidades que podem ser escritórios, habitação, hotelaria”. No entanto, ainda estão em fase de estudo e planeamento com as autarquias.

Recentemente, o grupo adquiriu três centros comerciais em Portugal, onde já detinha 10 deste tipo de estabelecimentos. A empresa francesa comprou o Fórum Montijo, o Fórum Sintra e o Sintra Retail Park ao fundo norte-americano Blackstone por 411 milhões de euros.

Assim, a Immochan tornou-se a segunda no ranking de proprietárias e gestoras de centros comerciais em Portugal, depois da Sonae Sierra, dona do centro comercial Colombo e do CascaiShopping.